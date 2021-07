பெகாசஸ் விவகாரம்.. பிரதமரை விசாரிக்க வேண்டும்.. அமித்ஷா ராஜினாமா செய்ய வேண்டும்.. காங் வலியுறுத்தல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பெகாசஸ் விவகாரத்தில் நாளுக்கு நாள் அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், இது குறித்து பிரதமர் மோடியிடம் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் உள் துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும் காங்கிரஸ் வலியுறுத்தியுள்ளது.

இஸ்ரேல் நாட்டின் என்எஸ்ஓ குரூப் என்ற நிறுவனம் பெகாசஸ் என்ற ஸ்பைவேரை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த ஸ்பைவேரை கொண்டு ஒருவரது மொபைலை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்த முடியும்.

இந்த பெகாசஸ் மூலம் ஒருவர் யாருடன் பேசுகிறார், என்ன பேசுகிறார், எங்குச் செல்கிறார் என அனைத்தையும் தெரிந்துகொள்ள முடியும். குறிப்பாக கேமரா, மைக் போன்றவற்றைக் கூட ஆன் செய்ய முடியும்.

English summary

Congress demanded an inquiry against Prime Minister Narendra Modi and sought Union Home Minister Amit Shah's resignation Pegasus. However Government has dismissed allegations of any kind of surveillance on its part.