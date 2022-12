கருப்பு பணத்துக்கு ஏற்றதாக மாறிய ரூ.2000 நோட்டை தடை பண்ணுங்க.. ராஜ்யசபாவை அதிரசெய்த ‛மோடி’ பேச்சு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ரூ.2000 நோட்டு கருப்பு பணத்துக்கு ஏற்றதாக மாறுகிறது. இதனால் ரூ.2000 நோட்டை தடை செய்ய வேண்டும் என நாடாளுமன்றத்தின் ராஜ்யசபாவில் பாஜக எம்பி சுஷில் குமார் மோடி பேசினார். மேலும் ரூ.1000யை தடை செய்துவிட்டு ரூ.2000 ஆயிரம் அச்சடித்ததில் லாஜிக்கே இல்லை என அவர் அதிருப்தியை தெரிவித்தார். இது தற்போது பாஜகவில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த 7 ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த கூட்டம் டிசம்பர் 29ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

மொத்தம் 17 அமர்வுகளில் 16 மசோதாக்களை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இது ஒருபுறம் இருக்க இந்தியாவில் நிலவும் வேலைவாய்ப்பின்மை, பணவீக்கம் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளை மையப்படுத்தி விவாதிக்க எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன.

English summary

Rs.2000 note becomes suitable for black money. BJP MP Sushil Kumar Modi said in the Rajya Sabha of the Parliament that the Rs.2000 note should be banned. He also expressed his displeasure that there was no logic in printing Rs.2000 thousand after banning Rs.1000. This is currently causing a stir in the BJP.