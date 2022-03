பிரதமரே இப்படி செய்யலாமா? என்ன சொல்கிறது “காஷ்மீர் பைல்ஸ்” .. பாயும் காங்கிரஸின் மல்லிகார்ஜுன கார்கே

Delhi

டெல்லி : காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மல்லிகார்ஜுன கார்கே தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படத்தை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளதோடு, நமது நாட்டின் பிரதமரே இப்படிப்பட்ட படத்தை புரொமோட் செய்கிறார் என கூறியுள்ளார்.

இயக்குனர் விவேக் அக்னிஹோத்ரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்'. 1990-களில் காஷ்மீரில் வெளியேற்றப்பட்ட இந்துக்கள் குறித்த உண்மை சம்பவத்தை தழுவிய கதையம்சம் கொண்ட திரைப்படம் என கூறப்படுகிறது.

இந்த திரைப்படம் கடந்த 11ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி உட்பட அரசியல் தலைவர்கள், பல்வேறு பிரபலங்கள் இந்த படத்தை பாராட்டி வருகின்றனர்.

