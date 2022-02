கொரோனா பரவல், எனது புகழை கெடுக்கும் என்று நினைத்தார்கள்.. நடந்தது என்ன? பிரதமர் மோடி கேள்வி

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : கொரோனா தொற்று மோடியின் பெயரை கெடுத்து விடும் என பலர் மனதில் நினைத்தார்கள் ஆனால் நடந்தது என்ன?, 100% தடுப்பூசி என்ற இலக்கை நோக்கி நாம் முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறோம் என மக்களவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசினார்.

2022 - 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த ஜனவரி மாதம் 31ஆம் தேதி தொடங்கியது. ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் இணைந்த கூட்டத்தொடரில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரையாற்றினார்.

தொடர்ந்து பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி 2020 இரண்டாம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் இயற்றப்பட்டது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has said in the Lok Sabha that many people thought that the corona infection would tarnish Modi's name but what happened? We are moving towards the goal of 100% vaccination.