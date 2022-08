மூடநம்பிக்கை வார்த்தைகள் பயன்பாட்டை நிறுத்துக.. மக்கள் பிரச்னைக்கு பதில் என்ன? ராகுல் காந்தி ட்வீட்!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: பிளாக் மேஜிக் போன்ற மூட நம்பிக்கைகள் சார்ந்த வார்த்தைகள் பயன்படுத்துவதை விடுத்து, மக்கள் பிரச்னைகளுக்கு பதில் அளிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு, காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள விலைவாசி உயர்வு, வேலையில்லா திண்டாட்டம், பணவீக்கம் ஆகியவற்றை கண்டித்து காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் கடந்த ஆகஸ்ட் 5ம் தேதி போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதில் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர்கள், தொண்டர்கள் அனைவரும் கறுப்பு சட்டை அணிந்து கலந்துகொண்டனர். இது நாடு முழுவதும் கவனத்தை ஈர்த்தது.

English summary

PM Narendra Modi said some people tried to spread ‘black magic’ on August 5 to end their frustration but kala jadu does not end bad days. In Reply, Congress MP Rahul Gandhi slammed PM Modi's 'Kala Jadu' jibe at the Congress.