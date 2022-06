பற்றி எரிந்த டெல்லி! காங்., அலுவலகத்தில் நுழைந்து போலீஸ் தாக்குதல் நடத்தியதா? உயரதிகாரி விளக்கம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லியில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நுழைந்து போலீசார் தாக்கியதாக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் குற்றம்சாட்டிய நிலையில் இதுதொடர்பாக டெல்லி போலீசார் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

நேஷனல் ஹெரால்டு தொடர்பான பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பான வழக்கில் சோனியா காந்தி, ராகுல்காந்தி ஆகியோர் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக விசாரணைக்கு ஆஜராக இருவருக்கும் அமலாக்கத்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது. சோனியாகாந்தி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் ராகுல்காந்தி மட்டும் விசாரணைக்கு ஆஜராகி வருகிறார்.

English summary

The Delhi Police has given an explanation in this regard as the Congress leaders have accused the police of entering and attacking at the party headquarters in Delhi.