8 மாநிலங்களில் பரபர.. காலையிலேயே பிஎஃப்ஐ நிர்வாகிகள் வீடுகளுக்குள் புகுந்த போலீஸ்! மீண்டும் ரெய்டு

Delhi

டெல்லி: என்.ஐ.ஏ ரெய்டை தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் ஆளும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் வீடுகளில் மாநில காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.

பாப்புலர் பிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பு நாடு முழுவதும் கிளைகளை பரப்பி செயல்பட்டு வருகிறது. இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான அடக்குமுறைகள், சட்டங்களுக்கு எதிராகவும், மத்திய அரசு, பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்புக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்து வருகிறது.

அதே நேரம் பாஜக மற்றும் இந்துத்துவ அமைப்புகள் பாப்புலர் பிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பு கலவரங்களை தூண்டி வருவதாக குற்றம்சாட்டி அவற்றை தடை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றன.

After the NIA raid, police conducting raids in 8 states across the country at the homes of officials belonging to the Popular Front of India, which is ruled by the BJP and its allies.