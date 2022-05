அரசியல் எஜமானர்களுக்கான சேவையில் போலீசார்... கூட்டாச்சியை சிதைக்கும் என ப சிதம்பரம் கவலை

Delhi

டெல்லி: ‛‛ஒவ்வொரு மாநில போலீசாரும் தங்களது அரசியல் எஜமானர்களுக்கு சேவை செய்வது என்பது ஏற்கனவே ஆபத்தில் இருக்கும் கூட்டாச்சியை சிதைக்க வழிவகுக்கும்'' என காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ப சிதம்பரம் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியை சேர்ந்தவர் தஜிந்தர் பால் சிங் பக்கா. பாஜக மாநில செய்தித்தொடர்பாளர். இவர் காஷ்மீர் பைல்ஸ் உள்பட பல்வேறு விஷயங்களில் டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்தார்.

மேலும், அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை சமூக வலைதளங்களில் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வந்தார். மதவெறுப்புணர்வை தூண்டும் வகையில் கருத்துக்கள் தெரிவித்ததாக பஞ்சாப் மாநிலம் மொகாலி மாவட்ட சைபர் பிரிவு போலீசாரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

