மின்வெட்டு.. 8 நாள் மட்டும் நிலக்கரி இருப்பு.. 8 ஆண்டு பேச்சு என்னாச்சு! மோடியை விளாசிய ராகுல்

டெல்லி: ‛‛8 ஆண்டுகளாக பேசிய பெரிய பேச்சின் முடிவு என்னவென்றால் இந்தியாவில் 8 நாட்களுக்கு மட்டுமே நிலக்கரி இருப்பு உள்ளது. புல்டோசர் வெறுப்புணர்வை கைவிட்டு மின் நிலையங்களை இயங்க செய்வதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்'' என பிரதமர் நரேந்திர மோடியை, காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல்காந்தி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இந்தியாவில் பல்வேறு இடங்களில் தற்போது அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு ஏற்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக தென் இந்திய மாநிலங்களில் மின்வெட்டு பிரச்சனை புதிதாக ஏற்பட்டுள்ளது.

நேற்று தமிழகத்தின் பல இடங்களிலும் மின்வெட்டுகள் ஏற்பட்டன. இரவில் ஏற்பட்ட மின் துண்டிப்பால் மக்கள் இருளில் இருக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. இதேபோல் கர்நாடகம், ஆந்திரா உள்பட இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் மின்வெட்டு பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது.

Power cut and Coal shortage: "Eight years of big talk has resulted in India having only eight days of coal stocks. Moi JI Switch off the bulldozers of hate and switch on the power plants" says, Congress Rahul Gandhi in his Twitter.