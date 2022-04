400க்கு குறி.. 2024 தேர்தலில் பாஜகவை தூக்க பக்கா ப்ளான் -சோனியாவுக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் கொடுத்த ஐடியா

Delhi

டெல்லி: 2024 மக்களவைத் தேர்தல் காங்கிரஸ் வலு குறைவான மாநிலங்களில் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலில் போட்டியிட்டு 370 -400 தொகுதிகள் வரை கைப்பற்ற வேண்டும் என பிரசாந்த் கிஷோர் சோனியா காந்திக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.

2019 ஆம் ஆண்டு நடந்து முடிந்த மக்களவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் படுதோல்வியை தழுவியதை தொடர்ந்து அக்கட்சிக்குள் இருந்த உட்கட்சிப்பூசல் வெட்டவெளிச்சமானது.

தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் பொறுப்பிலிருந்து விலக, சோனியா காந்தி இடைக்காலத் தலைவராக பதவியேற்றார். 2 ஆண்டுகளாகியும் புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுக்காமல் அக்கட்சி உள்ளது.

