அடுத்த ஜனாதிபதி யார்?: குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பாஜகவின் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசம்

டெல்லி: ஐந்து மாநிலத் தேர்தலில் நான்கு மாநிலங்களில் அசுர வெற்றியைப் பெற்று ஆட்சியை தக்கவைத்துள்ள பாஜக அடுத்ததாக ஜூலையில் நடக்கவிருக்கும் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலிலும் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கியிருக்கிறது. குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பாஜகவின் வெற்றி வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் வரும் ஜூலை 24ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைவதால் அதற்குள் அடுத்த குடியரசுத் தலைவரைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியுள்ளது.

கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பாஜக சார்பில் களமிறக்கப்பட்ட ராம்நாத் கோவிந்த், எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் நிறுத்தப்பட்ட பொது வேட்பாளர் மீராகுமாரை 65க்கு 35 என்ற விகிதத்தில் வீழ்த்தி வென்றார்.

English summary

The BJP, which has won a landslide victory in four of the five state elections and has retained power, has begun to focus on the next presidential election in July. The BJP's chances of winning the presidential election have increased.