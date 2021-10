இந்த இரண்டு விஷயங்களிலும்.. பிரதமர் மோடி 24 கேரட்டால் ஆன சுத்த தங்கம்.. ராஜ்நாத் சிங் புகழாரம்

Delhi

டெல்லி: ஒரு உண்மையான தலைவர் என்பவர் அவரது நோக்கம், நேர்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்தான் அடையாளம் காணப்படுவார். இந்த இரண்டு விஷயங்களிலும் பிரதமர் மோடி 24 கேரட் தங்கம் என்று பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் புகழாரம் சூட்டி உள்ளார்.

'அரசின் தலைவராக நரேந்திர மோடியின் 20 ஆண்டுகாலம் குறித்த ஆய்வு' என்ற தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கின் நிறைவுவிழாவில் பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கலந்து கொண்டார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில், ஒரு உண்மையான தலைவர் என்பவர் அவரது நோக்கம், நேர்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்தான் அடையாளம் காணப்படுவார். இந்த இரண்டு விஷயங்களிலும் பிரதமர் மோடி 24 கேரட் தங்கம்.

டெல்லியில், ஜனநாயகத்தை வழங்குதல்: அரசாங்கத்தின் தலைமைப் பொறுப்பில் 20 ஆண்டுகளாக நரேந்திர மோடி (National Conference of ‘Delivering Democracy: Two decades of Narendra Modi as head of government') என்ற தலைப்பில் நடந்த கருத்தரங்கில் கடந்த இரண்டு நாளைக்கு முன்பு பேசிய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு நாட்டு மக்கள் பாஜகவுக்கு பெரும்பான்மையை வழங்கினர். அப்போது தேசத்தில் ஜனநாயகக் கட்டமைப்பு எப்போது வேண்டுமானாலும் வீழ்ந்துவிடலாம் என்ற நிலையில் காணப்பட்டது, நம் தேசத்தில் கொள்கை முடக்கம் நிலவியது. சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவின் மாண்பு குறைந்து கொண்டிருந்தது. ஊழல் மலிந்த நாடாக இந்தியா காணப்பட்டது. 12 லட்சம் கோடிக்கு ஊழல் நடந்திருந்தது. நாள்தோறும் ஊழல்மயமாக இருந்தது. அப்போது தான் மக்கள் பாஜகவுக்கு பெரும்பான்மை அளித்து ஆட்சியில் அமர வைத்தார்கள்

