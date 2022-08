சிறுதானிய உணவுகள் ரொம்ப முக்கியம்.. தொல்காப்பியம், புறநானூறை மேற்கோள்காட்டி பிரதமர் மன் கி பாத் உரை

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இன்று காலை 11 மணிக்கு மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் மோடி, இளைஞர்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்க்கு சிறுதானிய உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும் என்றும், நீர் நிலைகளை பாதுகாப்பது குறித்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே முன்னோர்கள் சொல்லியிருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.

பிரதமர் மோடி கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு பிரதமராக பொறுப்பேற்றது முதல் மாதம் தோறும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மன் கி பாத் என்ற வானொலி நிகழ்ச்சி மூலம் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றி வருகிறார்.

இந்த மாதத்திற்கான மன் கி பாத் நிகழ்ச்சி இன்று ஒலிபரப்பானது. பிரதமர் மோடியின் 92-வது மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து பேசினார்.

எங்க எல்லாரையும் அரஸெட் செய்தாலும்.. 2024இல் கெஜ்ரிவால்தான் பிரதமர்! அடித்து சொன்ன டெல்லி அமைச்சர்

English summary

Prime Minister Modi speaking on the Manatin Voor program today at 11 am, said that the youth should eat small grains to stay healthy and that the ancestors had told about the protection of water levels a thousand years ago.