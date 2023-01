இளைஞர்கள் திருக்குறள் படிக்கனும்! தமிழில் வாழ்த்திய பிரதமர் மோடி! காவி வள்ளுவர்? போட்டோவே போடலையே!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : திருவள்ளுவர் தினத்தில், அறிவில் சிறந்த திருவள்ளுவருக்கு மரியாதை செலுத்துகிறேன், அவரது உன்னதமான சிந்தனைகளை நினைவு கூர்கிறேன். இளைஞர் அனைவரும் திருக்குறள் படிக்க வேண்டுமென பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை உலகெங்கும் வசிக்கும் தமிழர்களிடையே வழக்கமான உற்சாகத்தோடும் மகிழ்வுடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

பொங்கல் திருவிழாவின் இரண்டாவது நாளான இன்று உழவுத் தொழில் உற்ற நண்பனான கால்நடைகளுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் மாட்டுப்பொங்கலாகவும் கொண்டாடப்படும் நிலையில், காளைகளையும், பசுக்களையும் தயார் செய்து அவற்றிற்கு மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர் உழவர்கள்.

பாரதிய முனிவர்களுள் உச்சத்தில் திருவள்ளுவர்- பாரதிய கலாசாரத்தை வடிவமைத்த திருக்குறள்: ஆளுநர் ரவி

English summary

On Thiruvalluvar Day, I pay homage to Thiruvalluvar, the greatest of knowledge, and remember his noble thoughts. Prime Minister Narendra Modi has said that all the youth should study Thirukkural.