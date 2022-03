ஐரோப்பாவில் என்ன நடக்குது பாருங்க! நமக்கு பாதுகாப்பு முக்கியம்! “பிம்ஸ்டெக்” மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஐரோப்பா பிராந்தியத்தில் உள்ள உக்ரைனில் மோதல் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், வங்கக் கடல் பிராந்திய பாதுகாப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம் என பிம்ஸ்டெக் உச்சி மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பிம்ஸ்டெக் (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) அமைப்பின் 5வது உச்சிமாநாடு அந்த அமைப்புக்கு தற்போது தலைமைப் பொறுப்பு வகிக்கும் இலங்கை தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.

இந்த அமைப்பில் பங்களாதேஷ், பூட்டான், இந்தியா, மியான்மர், நேபாளம், இலங்கை மற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகள் உறுப்பினராக உள்ள நிலையில், மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி வாயிலாக கலந்து கொண்டார்.

English summary

Speaking at the BIMSTEC summit, Prime Minister Narendra Modi stressed the need to focus on regional security in the Bay of Bengal as the conflict in Ukraine in the European region intensifies.