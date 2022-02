ஒரே சூரியன், ஒரே உலகம் என்பதே நோக்கம்.. எரிசக்தி தேவை இரு மடங்கு அதிகரிக்கும் - பிரதமர் நரேந்திரமோடி

Delhi

டெல்லி : ஒரே சூரியன், ஒரே உலகம், ஒரே வழித்தடம் என்பதே நமது நோக்கம் எனவும், அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் இந்தியர்களின் எரிசக்தி தேவை இரு மடங்கு அதிகரிக்கும் என சஉலகின் நீடித்த வளர்ச்சிக்கான உச்சி மாநாட்டில் தொடக்க உரையாற்றிய பேசிய பிரதமர் நரேந்திரமோடி கூறியுள்ளார்.

உலகளாவிய ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட சூரிய மின்சக்தி கட்டங்களின் முதல் சர்வதேச வலையமைப்பான கிரீன் கிரிட்ஸ் முதல் முயற்சியாக, சன் ஒன் வேர்ல்ட் ஒன் கிரிட் (GGI-OSOWOG) என்ற அமைப்பு உள்ளது

இந்த அமைப்பினை ஏற்கனவே பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனுடன் இணைந்து தொடங்கி வைத்திருந்தார். தொடர்ந்து இந்த அமைப்பு சார்பில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள், திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Speaking at the inaugural summit of the World Sustainable Development Summit, Prime Minister Narendra Modi said that our goal is one sun, one world, one path and that the energy demand of Indians will double in the next 20 years.