டெல்லி ஜும்மா மசூதி போராட்டம்! பகைமையை ஏற்படுத்தியதாக 2 பேர் கைது! போலீஸ் விளக்கம்

டெல்லி: நுபுர் சர்மாை கைது செய்ய வலியுறுத்தி டெல்லி ஜும்மா மசூதிக்கு வெளியே நேற்று முன்தினம் போராட்டம் நடத்தியது தொடர்பாக 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இவர்கள் மீது இருபிரிவினர் இடையே பகைமையை ஊக்குவித்தல் பிரிவில் வழக்குப்பதிந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் பற்றி சர்ச்சைக்குரிய வகையில் நுபுர் சர்மா கருத்து தெரிவித்த விவகாரம் பெரும் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதற்கு வெளிநாடுகளிலும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

இந்தியாவிலும் தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன. நேற்று முன்தினம் தலைநகர் டெல்லி, உத்தர பிரதேசம், ஜார்கண்ட் உள்பட நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் வெடித்தன.

Delhi Police arrested two persons on Saturday in connection with the Jama Masjid protest that took place on Friday over the controversial remarks on Prophet Muhammad made by suspended Bharatiya Janata Party (BJP) spokesperson Nupur Sharma.