யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு நாளைக்கு தெரியும்.. நீங்களே பாருங்க! குஜராத் தேர்தல் பற்றி பகவந்த் மான் ஆரூடம்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: டெல்லி உள்ளாட்சித் தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி வெற்றி பெற்ற நிலையில், குஜராத் தேர்தலிலும் கருத்துக்கணிப்பை பொய்யாக்கி கட்சி வெற்றிவாகை சூடும் என பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் டிசம்பர் 4ம் தேதி உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற்றது. இங்கு கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பாஜகதான் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. இந்நிலையில் தற்போது பாஜகவை வீழ்த்தி ஆம் ஆத்மி பெரும்பான்மை பெற்றிருக்கிறது.

இந்த தேர்தல் முடிவுகளை அக்கட்சி தொண்டர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த பஞ்சாப் முதலமைச்சர் மேற்குறிப்பிட்டவாறு கூறியுள்ளார்.

English summary

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has expressed hope that the Aam Aadmi Party won the Delhi local body elections and the party will falsify the polls in the Gujarat elections as well.