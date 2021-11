'சங்கிகள் அரசியல் காரணங்களுக்காக மதத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள்'.. பா.ஜ.க.வை தாக்கிய காங்கிரஸ் தலைவர்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: வார்தாவில் உள்ள சேவாகிராம் ஆசிரமத்தில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் கலந்து கொண்ட காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி, ' இந்து மதம் ஒரு சீக்கியரை அல்லது முஸ்லிமை அடிப்பதா? இல்லை.. ஆனால் ஹிந்துத்துவா, நிச்சயமாக செய்யும்' என்று கூறினார்.

''இந்துத்துவா பற்றி எந்த வேத புத்தகத்திலும் குறிப்பிடவில்லை. நான் இதனை பார்த்ததில்லை. உபநிடதங்களைப் படித்திருக்கிறேன். ஆனால் ஹிந்துத்துவா குறித்து அதில் படிக்கவில்லை'' என்றும் ராகுல் காந்தி கூறியிருந்தார்.

English summary

Senior Congress leader BK Hariprasad has retaliated against the BJP, saying that Rahul Gandhi's comments on Hindutva were correct. He said that Hindutva is not a religion, it is a political ideology