இனி எப்படி குப்பையா ஆக்குறீங்கன்னு பார்க்கலாம்.. வந்தே பாரத் ரயிலில் புது முயற்சி.. ரயில்வே அதிரடி!

டெல்லி: வந்தே பாரத் ரயிலில் பயணிகள் தாங்கள் பயன்படுத்திய பொருட்களை அப்படியே வீசி சென்றதில் ரயில் பெட்டி முழுவதும் குப்பைகள் சிதறிக்கிடந்த காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவின. விமானத்திற்கு நிகரான சொகுசு வசதி கொண்ட ரயில்களில் கூட பயணிகள் இப்படி பொறுப்பற்ற முறையில் நடந்து கொள்வதாக விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், இந்த விவகாரத்திற்கு முடிவு கட்ட புதிய முயற்சியை ரயில்வே எடுத்துள்ளது.

இந்திய ரயில்வே துறையை மேம்படுத்தும் முயற்சியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளது. நாட்டில் பெருமளவு மக்கள் தங்களின் தொலை தூர பயணங்களுக்கு ரயில்களை மட்டுமே நம்பியிருப்பதால், பயணிகளின் வசதிகளை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு சிறப்பு வசதிகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ளது.

மலிவான கட்டணம் மட்டும் இன்றி பாதுகாப்பான பயணமும் இருப்பதால் அனைத்து தரப்பு மக்களும் ரயில் பயணத்தை பெரிதும் விரும்புகின்றனர்.

வந்தே பாரத் ரயிலே நொந்து போய் கிடக்கு.. இதுதான்யா நம்ம பய புத்திங்கிறது.. பாருங்க போட்டோவை

Scenes of garbage strewn all over the coach of the Vande Bharat train after passengers threw away their used items as they were were spread on social media. Railways has taken a new initiative to put an end to this issue amid criticism that passengers are behaving irresponsibly even in trains that are as luxurious as airplanes.