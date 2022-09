காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தல்.. குட்டையை "குழப்பிய" ராஜஸ்தான் எம்எல்ஏக்கள்! விலகுகிறார் அசோக் கெலாட்?

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: ராஜஸ்தானில் ஏற்பட்டு உள்ள அரசியல் குழப்பம் காரணமாக காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலில் இருந்து அசோக் கெலாட் விலக முடிவு செய்து இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக பதவி வகித்து வந்த ராகுல் காந்தி கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் படுதோல்வியை சந்தித்ததை தொடர்ந்து பதவி விலகினார். அதன் பின்னர் புதிய தலைவராக யாரும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவராக இருந்த சோனியா காந்தியே இடைக்கால தலைவராக பதவியேற்று கட்சியை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார். ஆனால், அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் படுதோல்வியடைந்ததால் அக்கட்சிக்குள் பூசல்கள் வெடித்தன.

English summary

According to reports, Ashok Gehlot has decided to withdraw from the Congress president election due to the political turmoil in Rajasthan.