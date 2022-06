ராஜ்யசபா தேர்தல் 2022: மல்லுக்கட்டுக்கு இடையே 8 இடங்களில் வென்ற பாஜக, காங்கிரஸ் கட்சி 5ல் வெற்றி

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: குதிரை பேரம்..கட்சி மாறி வாக்களித்தது என விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்த ராஜ்யசபா தேர்தலில் பாஜக 8 இடங்களிலும் காங்கிரஸ் கட்சி 5 இடங்களிலும் வென்றுள்ளது. ஹரியானா, ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய 16 இடங்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை தேர்தல் நடைபெற்றது.

காலியாக உள்ள 57 ராஜ்யசபா இடங்களுக்கான தேர்தல் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. உத்தரப் பிரதேசம், தமிழ்நாடு, பீகார், ஆந்திரப் பிரதேசம், மத்தியப் பிரதேசம், ஒடிசா, சத்தீஸ்கர், பஞ்சாப், தெலுங்கானா, ஜார்கண்ட் மற்றும் உத்தரகண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் ஏற்கனவே 41 வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலையில், ஹரியானா, ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய 16 இடங்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை தேர்தல் நடைபெற்றது.

இந்த தேர்தல் முடிவுகள் சனிக்கிழமை அதிகாலையில் அறிவிக்கப்பட்டன. ராஜஸ்தானில் ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிட்ட நான்கு இடங்களில் 3 இடங்களை கைப்பற்றியது. கர்நாடகாவில் பாஜக மூன்று இடங்களையும், காங்கிரஸ் ஒரு இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. விதிகளை மீறியதாகக் கூறி மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஹரியானாவில் வாக்கு எண்ணிக்கை தாமதமாக நடைபெற்றதால் முடிவுகளும் தாமதமாக அறிவிக்கப்பட்டன.

