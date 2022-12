"6 மாதங்களாகும்" முட்டியில் தசைநார் கிழிந்துவிட்டது.. ரிஷப் பண்ட் உடல்நிலை பற்றி மருத்துவமனை தகவல்!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பண்டின் முட்டியில் தசைநார் கிழிந்துள்ளதால், காயத்தில் இருந்து குணமடைய 6 மாதங்களாகும் என்று ரிஷிகேஷில் அமைந்துள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளார். விபத்தில் சிக்கிய ரிஷப் பண்டிற்கு, நெற்றியில் இரு வெட்டுகள், வலது முட்டியில் தசைநார் கிழிவும், வலது மணிக்கட்டு மற்றும் விரல்களிலும் கூட காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனால் அவர் மீண்டும் கிரிக்கெட் களம் திரும்ப நீண்ட காலமாகலாம் என்று பார்க்கப்படுகிறது.

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பண்ட் சொந்த வேலை காரணமாக உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திற்கு தனது பென்ஸ் காரில் பயணித்துள்ளார். ஓட்டுநர் இல்லாமல் தானாகவே ஓட்டிச் சென்ற ரிஷப் பண்ட், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு மீண்டும் டெல்லிக்கு புறப்பட்டுள்ளார்.

ஆங்கிலப் புத்தாண்டுக்கு முன் தனது தாயாருக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக மீண்டும் தனது காரில் டெல்லி புறப்பட்டுள்ளார். நள்ளிரவில் புறப்பட்ட ரிஷப் பண்ட், மீண்டும் ஓட்டுநர் இல்லாமல் தானாகவே காரை ஓட்டி வந்துள்ளார்.

English summary

Indian cricketer Rishabh Pant suffered a torn ligament in his knee and it will take 6 months for him to recover from the injury, according to the management of AIIMS Hospital in Rishikesh. Rishabh Pant, who was involved in the accident, sustained two cuts on his forehead, a torn ligament in his right knee, and injuries to his right wrist and fingers as well.