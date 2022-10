பிரிட்டன் பிரதமராகிறார் ரிஷி சுனக்: கிரிக்கெட் வீரர் ஆஷிஷ் நெஹ்ராவுக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்.. ஏன்?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இங்கிலாந்து நாட்டின் புதிய பிரதமராக தேர்வாகியுள்ள ரிஷி சுனக்கிற்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பதற்கு பதிலாக ஒருசிலர் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் ஆஷிஷ் நெஹ்ராவின் புகைப்படத்தை பகிர்ந்து வாழ்த்து தெரிவித்து வருவது ட்விட்டரில் டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

இங்கிலாந்து பிரதமர் பதவியில் இருந்து போரீஸ் ஜான்சன் விலகியதை அடுத்து லிஸ் டிரஸ் புதிய பிரதமராக பதவியேற்றார்.

ஆனால் அவரும் பிரதமர் பதவியில் இருந்து விலகினார். இதனால் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக் மீண்டும் பிரிட்டன் பிரதமர் தேர்தலில் போட்டியிட்டார்.

Instead of congratulating Rishi Sunak, who has been elected as the new Prime Minister of England, some people are sharing a photo of Ashish Nehra, a former player of the Indian cricket team, and it is becoming a trend on Twitter.