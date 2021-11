'நாங்கள் யாரையும் மதமாற்றம் செய்ய தேவையில்லை, ஆனால் ..' பரபரப்பை கிளப்பிய மோகன் பகவத் பேச்சு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டு பேசிய மோகன் பகவத், எங்களுக்கு யாரையும் மதமாற்றம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதேபோல மற்றவர்களையும் எங்கள் மாக்களை மாற்றவிட மாட்டோம் எனக் குறிப்பிட்டார். அதேநேரம் மற்றவர்களுக்கு எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதைக் கற்றுக்கொடுப்போம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்,

ராஷ்டிரிய ஸ்வயம்சேவக் சங்கத்தின் (ஆர்எஸ்எஸ்) தலைவர் மோகன் பகவத் தற்போது சத்தீஸ்கர் மாநிலத்திற்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். அங்கு அவர் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டுள்ளார்.

சண்டிகர் முங்கேலியில் 3 நாட்கள் நடைபெறும் 'கோஷ் ஷிவிர்' என்ற நிகழ்வின் நிறைவு விழாவில் கலந்துகொண்டு பேசிய அவர், யாரையும் மதமாற்றம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஆஸ்திரியாவை அலறவிடும் கொரோனா.. ஊரடங்கு மட்டும் போதாது.. அதிபர் அலெக்சாண்டர் எடுத்த அதிரடி முடிவு

English summary

RSS chief Mohan Bhagwat said that there is no need to convert anyone, and exhorted moving forward together. RSS chief Mohan Bhagwat latest speech in Chhattisgarh