‛நமஸ்தே டிரம்ப்’ ஞாபகம் இருக்கா.. டொனால்ட் டிரம்புக்காக இந்தியா செய்த செலவு தெரியுமா? முழுவிபரம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: 2020ம் ஆண்டில் அமெரிக்க அதிபராக இருந்த டொனால்ட் டிரம்ப் தனது மனைவி, மகள், மருமகனுடன் இந்தியாவில் 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக வந்து 36 மணிநேரம் இருந்தார். குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் நடந்த ‛நமஸ்தே டிரம்ப்' உள்பட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் அவர்கள் பங்கேற்ற நிலையில் டொனால்ட் டிரம்புக்காக எவ்வளவு செலவு செய்யப்பட்டது என்பது பற்றிய ஆர்டிஐ கேள்விக்கு பதில் கிடைத்துள்ளது.

அமெரிக்கா அதிபராக இருந்தவர் டொனால்ட் டிரம்ப். இவர் கடந்த 2020ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 24, 25 ஆகிய 2 நாட்கள் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்தார்.

டொனால்ட் டிரம்புடன் அவரது மனைவி மெலானியா, மகள் இவாங்கா, மருமகன் ஜாரெட் குஷ்னர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் வந்திருந்தனர்.

English summary

In 2020, Donald Trump, who was the President of the United States, came to India for a 2-day tour with his wife, daughter and son-in-law and stayed for 36 hours. An RTI query gets answer on how much was spent on Donald Trump while they participated in various programs including Namaste Trump'' in Ahmedabad.