பக்கா ஸ்கெட்ச் போட்ட இந்தியா.. நடுநிலையால் “மெகா ஆஃபர்” கொடுத்த ரஷ்யா..இந்த விலைக்கு கச்சா எண்ணெயா?

உக்ரைன் நாட்டின் மீதான ரஷ்யாவின் தாக்குதல் தொடர்ந்து நீடித்து வரும் நிலையில் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலைத்தன்மை இல்லாமல் உள்ளது

உக்ரைன் ரஷ்யா போருக்கு முன்னதாக சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை 80 டாலருக்கும் கீழ் ஆகவே இருந்து வந்தது.

போருக்குப் பிறகு கச்சா எண்ணெய் விலை 100 டாலரை தாண்டியது. மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் 110 டாலர்களாக இருந்த கச்சா எண்ணெயின் விலை தற்போது 98.62 டாலராக உள்ளத்

Russia is reportedly ready to sell up to $ 35 a barrel of high-quality crude oil to India as sales to other countries continue to fall following severe sanctions over the war in Ukraine.