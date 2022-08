சுதந்திர தினம் கொண்டாடிவிட்டு.. சைக்கிளில் வந்துகொண்டிருந்த 12-ம் வகுப்பு மாணவி பஸ் மோதி பலி

Delhi

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னை குரோம்பேட்டை அருகே பள்ளியில் சுதந்திர தினம் கொண்டாடிவிட்டு சைக்கிளில் வீட்டுக்கு வந்து கொண்டிருந்தபோது அரசு பஸ் மோதி 12-ம் வகுப்பு மாணவி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாள்.

நாடு முழுவதும் இன்று 76-வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதையொட்டி அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிக்கூடங்களிலும் தேசியக் கொடி ஏற்றப்பட்டு மாணவ-மாணவிகளுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன.

இதன் காரணமாக இன்று விடுமுறை நாள் என்றாலும் அனைத்து மாணவ மாணவிகளும் பள்ளிக்கு சென்று சுதந்திரத்துக்காக போராடிய வீரர்களின், நினைவை போற்றுவர். அந்த வகையில் மாணவ- மாணவிகள் இன்று பள்ளிக்கு சென்று சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடினர்.

இதில் சென்னையை அடுத்த குரோம்பேட்டை அருகே உள்ள பள்ளியில் நடந்த சுதந்திர தின கொண்டாட்ட விழாவில் பங்கேற்பதற்காக லட்சுமிஸ்ரீ என்ற மாணவி தனது தோழிகளில் சிலருடன் சென்றார். பள்ளிக்கூடம் அருகில் தான் இருப்பதால் மாணவி பள்ளிக்கு சைக்கிளில் செல்வது வழக்கம். இதனால் இன்று காலையிலும் மாணவி லட்சுமிஸ்ரீ வழக்கம்போல் தோழிகள் சிலருடன் காலையில் பள்ளிக்கு புறப்பட்டு சென்றார்.

தொடர்ந்து மாணவி லட்சுமிஸ்ரீ பள்ளியில் சுதந்திர தின விழாவை கொண்டாடிவிட்டு மீண்டும் தோழிகளுடன் வீட்டுக்கு புறப்பட்டார். அஸ்தினாபுரம் பகுதியில் வந்து கொண்டிருந்த போது அந்த வழியாக வந்த 52 H என்ற அரசு பஸ் எதிர்பாராத விதமாக மாணவி மீது வேகமாக மோதியது. இதில் சாலையில் தூக்கி வீசப்பட்ட மாணவி ரத்த வெள்ளத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து பரிதாபமாக இறந்து போனாள்.

விபத்து குறித்து அறிந்ததும் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த போலீசார் மாணவியின் உடலை மீட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதற்கிடையே விபத்தை ஏற்படுத்திய அரசு பஸ் டிரைவர் அங்கிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளார். இந்த விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் அரசு பஸ் டிரைவரை தேடி வருகின்றனர்.

English summary

A class 12 student died on the spot after being hit by a government bus while returning home on her bicycle after celebrating Independence Day at her school near Crompet, Chennai.