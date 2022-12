அடேங்கப்பா சூப்பர்ங்க! நல்ல ஐடியாவ இருக்கே.. ஆனந்த் மகிந்திராவை வியக்க வைத்த வில்லேஜ் தொழில்நுட்பம்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: மேல் தளத்தில் நடைபெறும் கட்டுமான பணிக்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்துச்செல்ல ஸ்கூட்டர் மூலம் புதுமையான முறையில் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திய கட்டுமான தொழிலாளர்களின் செயலை ஆனந்த மகிந்திரா பாராட்டி தனது ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார்.

இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான தொழில் நிறுவனங்களில் ஒன்று மகிந்திரா குழுமம்.

இந்த நிறுவனத்தின் தலைவராக இருக்கும் ஆனந்த் மகிந்திரா, சமூக வலைத்தளங்களிலும் அடிக்கடி தனக்கு பிடித்த சுவராசியமான தகவல்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.

English summary

Ananda Mahindra praised the construction workers who used the technology in an innovative way by using scooters to carry materials needed for the construction work on the upper floor and shared it on his Twitter.