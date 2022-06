பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு..வரிசையில் காத்திருந்த வாகன ஓட்டிகள்.. மத்திய அரசு சொல்வதென்ன?

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: நாடு முழுவதும் போதுமான அளவுக்கு பெட்ரோல் டீசல் கையிருப்பு உள்ளதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. சில்லறை விற்பனை நிலையங்களில் தட்டுப்பாடின்றி விநியோகிக்க கூடுதல் டேங்கர் லாரிகள் இயக்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் பெட்ரோல், டீசல் பயன்பாடு திடீரென அதிகரித்து இருக்கிறது. குறிப்பாக தனியார் விற்பனை நிலையங்களை விட, இந்தியன் ஆயில், இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம், பாரத் பெட்ரோலியம் போன்ற பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களில் விற்பனை அதிகரித்து வருவதாக அந்தந்த நிறுவனங்கள் தெரிவித்து உள்ளன.

இதனால் பல மாநிலங்களில் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களில் பெட்ரோல் டீசலுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு உள்ளது. குறிப்பாக மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பல விற்பனை நிலையங்கள், பெட்ரோல்-டீசல் இன்றி மூடப்பட்டு உள்ளன.

English summary

