அரசிடமிருந்து வரவில்லை ஆர்டர்.. கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசி உற்பத்தியை பாதியாக குறைக்கிறது சீரம் நிறுவனம்

டெல்லி: இந்தியாவில் அடுத்த வாரம் முதல் கோவிஷீல்டு உற்பத்தியை 50 சதவீதமாக குறைக்க முடிவு செய்துள்ளதாக சீரம் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிக்கான ஆர்டர்கள் அரசாங்கத்திடம் இருந்து வருவது நின்றுவிட்டதால், உற்பத்தியை குறைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக சீரம் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.

அதேசமயம் தற்போதுள்ள தடுப்பூசிகள் ஓமிக்ரானுக்கு எதிராக செயல்படாது என ஒதுக்கிவிட முடியாது என்றும் சீரம் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஆதார் பூனவல்லா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Serum CEO said that the company has decided to cut production of Covishield as 50 percent as there aren’t any further orders from the Centre.