பிரதமர் மோடியை யாரோ இயக்குகிறார்கள்.. பஞ்சாப் பிரசாரத்தில் ராகுல் காந்திக்கு வந்த சந்தேகம்

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: பிரதமா் நரேந்திர மோடி, ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோரது பின்னணியில் உள்ள‌ சக்திகள் அவர்களை இயக்குகிறது என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் 117 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு ஒரே கட்டமாக பிப்ரவரி 20ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. பஞ்சாப்பில் ஆளும் காங்கிரஸ், பாஜக, ஆம் ஆத்மி என மும்முனை போட்டி நிலவுகிறது.

ஆனால், பஞ்சாப் தோ்தலில் ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு போட்டியாக களத்தில் இருப்பது ஆம் ஆத்மி கட்சி தான். இதனால் அக்கட்சித் தலைவர் கெஜ்ரிவால் காங்கிரசை சாடி பிரசாரம் செய்து வருகிறார்.

பொய் வாக்குறுதியை விரும்பினால் மோடி பேச்சைக் கேளுங்கள்: பஞ்சாப்பில் ராகுல் காந்தி அதிரடி!

English summary

Congress leader Rahul Gandhi has said that people need to understand who is behind Prime Minister Narendra Modi and Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal and which forces are driving them.