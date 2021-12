விவசாயிகள், பொதுமக்கள் மீது மோடி அரசுக்கு அக்கறை இல்லை.. சோனியா காந்தி விமர்சனம்

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: விவசாயிகள் மீதும் பொதுமக்கள் மீதும் மோடி அரசுக்கு அக்கறை இல்லை என காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற எம்பிக்கள் கூட்டத்தில் சோனியா காந்தி விமர்சனம் செய்தார்.

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் 26 மசோதாக்களை நிறைவேற்ற ஆளும் அரசு முடிவு செய்திருந்தது. அது போல் 700 விவசாயிகள் உயிரிழப்புக்கு பிறகு வேளாண் சட்டங்கள் ரத்து செய்தது, பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகளும் முடிவு செய்திருந்தன.

இந்த நிலையில் கடந்த 1ஆம் தேதி கூட்டத் தொடரின் முதல் நாள் வேளாண் சட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. அந்த சட்டம் இரு அவைகளிலும் கொண்டு நிறைவேற்றப்பட்டன. இந்த நிலையில் கடந்த மழைக்கால கூட்டத் தொடரில் அமளியில் ஈடுபட்டதாக கூறி இந்த கூட்டத் தொடர் முழுவதும் 12 ராஜ்யசபா எம்பிக்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.

Sonia Gandhi criticises Central Government for not bothering about farmers Congress Interim President Sonia Gandhi says that Let's honour the 700 farmers who sacrificed their lives (during their stir). Modi Govt is insensitive towards farmers & common people. The rise in prices of essential commodities is burning the monthly budget of every family.