வடக்கு.. ‘பெரிய பிளான்’.. கனிமொழி மூலம் ஸ்டாலின் போடும் கணக்கு.. காங். சிக்னல்.. பாஜகவுக்கு சிக்கல்!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு எதிரான கூட்டணி தான் என உறுதி செய்துள்ளார் திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின். மேலும், பாஜகவுக்கு எதிரான கூட்டணியை இந்திய அளவில் வலுவானதாக அமைக்க வேண்டும் என்பதிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார் ஸ்டாலின். அதற்கான முக்கியமான அடியை திமுக எம்.பி கனிமொழி வாயிலாக எடுத்து வைத்துள்ளார் ஸ்டாலின்.

காங்கிரஸ் தலைமையில், நாடு முழுவதும் உள்ள எதிர்க்கட்சிகளை ஒருங்கிணைத்து மெகா கூட்டணியை அமைக்க வேண்டும் என்பது ஸ்டாலினின் விருப்பமாக உள்ளது. இதனை பல நிகழ்வுகளில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் ஸ்டாலின்.

அந்தவகையில், தனது விருப்பத்தை மீண்டும் வலுவாகத் தெரிவிக்கும் வகையில், திமுக எம்.பி கனிமொழியை வடக்கிற்கு அனுப்புகிறார் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின்.

இதன் மூலம், காங்கிரஸ் கட்சிக்கும், நாடு முழுவதுமுள்ள எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் முக்கியமான சிக்னலை கொடுக்கிறார் ஸ்டாலின் என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

பாஜக தொண்டர் வீட்டில் சாப்பாடு.. 'தமிழ் உணவு’.. ராமலிங்கம் மகனை கூப்பிட்டு தலையில் 'கை’ வைத்த நட்டா!

English summary

DMK Chief MK Stalin is focusing on forming a strong alliance against the BJP in 2024 parliamentary elections. Stalin has taken an important step for that through DMK MP Kanimozhi. Kanimozhi to attend a rally of INLD in Haryana.