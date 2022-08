‘அழுத்தம் திருத்தமாக பேசிய நிர்மலா சீதாராமன்’ எப்ப சார் ஆக்ஷன் எடுப்பீங்க? - சு.வெங்கடேசன் கேள்வி!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : லோக்சபாவில் முதலைக் கண்ணீர் என்ற வார்த்தையை அழுத்தம் திருத்தமாகப் பயன்படுத்திய மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறீர்கள் என சு.வெங்கடேசன் எம்.பி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பு இரு அவைகளிலும் பேசக்கூடாத வார்த்தைகளின் பட்டியலை வெளியிட்டது மத்திய அரசு. அதில், அரசை விமர்சிக்க பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பல வார்த்தைகள் இடம்பெற்றிருந்தன.

இதனால், எதிர்க்கட்சிகள் இதற்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தன. இந்நிலையில், அரசு பேசக்கூடாத வார்த்தை எனக் குறிப்பிட்ட வார்த்தையை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேசியுள்ளது விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.

என்னது இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சியா? மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திட்டவட்ட மறுப்பு

English summary

Madurai MP Su Venkatesan has questioned what action is going to be taken against Union Minister Nirmala Sitharaman, who used the word crocodile tears in the Lok Sabha.