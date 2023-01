"நம்பிக்கை துரோகி ஆகிவிடுவார்".. பிரதமர் மோடியை கடுமையாக தாக்கிய சுப்பிரமணிய சாமி.. எச்சரிக்கை

Delhi

டெல்லி: ராமர் பாலம் இருந்தது குறித்து உறுதியாக எதுவும் சொல்ல முடியாது என மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ள நிலையில், பாஜக அரசு இப்பாலத்தை பாரம்பரிய சின்னமாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையென்றால் பிரதமர் மோடி 'நம்பிக்கை துரோகி' என அழைக்கப்படுவார் என்று சுப்பிரமணிய சாமி கூறியிருக்கிறார்.

இந்தியாவின் ராமேஸ்வரத்திற்கும், இலங்கையின் தலை மன்னார் பகுதிக்கும் இடையே சுமார் 56 கி.மீ தொலைவு வெறும் கடல் பரப்பு மட்டுமே இருக்கிறது. இந்த கடல் பரப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவுக்கு சுண்ணாம்பு பாறைகள் இருக்கின்றன. இந்த பாறைகள் தொடர்ச்சியாக இல்லாமல் கொஞ்ச தூரத்திற்கு தொடர்ச்சியாகவும், கொஞ்ச தூரத்திற்கு இடைவெளி விட்டும் இருக்கிறது. இந்த பாறைகளைதான் பாஜகவினர் ராமர் பாலம் என்று அடையாளப்படுத்துகின்றனர்.

ஆனால், இதற்கான சான்றுகள் ஏதும் தற்போது வரை கிடைக்கவில்லை. இவ்வாறு இருக்கையில், இது குறித்து முறையாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று பாஜக மற்றும் இந்துத்துவ அமைப்பினர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர். ஏனெனில் கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இந்த சுண்ணாம்பு பாறையை அகற்றி விட்டு அந்த வழியாக கப்பல் போக்குவரத்தை தொடர வேண்டும் என தீர்மானிக்கப்பட்டது. இதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. இந்த திட்டத்திற்கு 'சேது சமுத்திர' திட்டம் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டது.

English summary

While the central government has said in Parliament that nothing can be said for sure about the existence of the Ram Setu , Subramania Swamy has said that if the BJP government does not accept the Ram Setu as a heritage symbol, Prime Minister Modi will be called a 'betrayer'.