பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட 13 பேர் மரணத்தில் சந்தேகம்: உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி விசாரிக்க சு.சுவாமி கோரிக்கை

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத், அவரது மனைவி உள்ளிட்ட 13 பேர் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதால் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று ராஜ்யசபா எம்.பி. சுப்பிரமணியன் சுவாமி வலியுறுத்தி உள்ளார்.

EXCLUSIVE: வீட்டு வாசலில் விழுந்த 2 உடல்கள்.. பதறி போன காட்டேரி மக்கள்.. என்ன நடந்தது குன்னூரில்?

பிபின் ராவத், அவரது மனைவி உட்பட 14 பேர் டெல்லியில் இருந்து தமிழகத்தின் குன்னூர் வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சி மையத்துக்கு விமானப் படை ஹெலிகாப்டர் மூலம் நேற்று பயணித்தனர். இந்த ஹெலிகாப்டர் குன்னூர் அருகே மலைமுகட்டில் மரத்தின் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

English summary

Rajya Sabha MP Subramanian Swami tweets that "Doubts about how CDC, his wife, and several senior military officers died is bound arise. Hence Govt must head the Govt inquiry by an outsider such as a SC judge".