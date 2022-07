திருமணமாகாமல் கர்ப்பமான பெண்.. 24 வார கருவை கலைக்க உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி.. தீர்ப்பில் சொன்னது என்ன?

Delhi

டெல்லி: மருத்துவ கருக்கலைப்பு சட்டத்தில் உச்சநீதிமன்றம் தற்போது புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி திருமணமாகாத, ஆனால் சேர்ந்து வாழ்ந்து கருவுற்ற பெண்ணின் 24 வார கருவை கலைப்பதற்கும் நீதிமன்றம் அனுமதியளித்துள்ளது. டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே இவ்வாறு கருவை கலைக்க முடியாது என கூறியிருந்த நிலையில் தற்போது உச்சநீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

டெல்லியை சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில் தான் திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் இணையருடன் சேர்ந்து வாழ்ந்து வந்ததாகவும், இதற்கிடையில் தான் கருவுற்றதாகவும் வழக்குதொடுத்தார்.

வழக்கில் 23 வாரங்களுக்கு மேல் வளர்ந்த அந்த கருவை கலைக்க நீதிமன்றம் அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார்.

English summary

The Supreme Court has now made a new change in the Medical Termination of Pregnancy Act. Accordingly, the court has also allowed the termination of the 24-week fetus of an unmarried but cohabiting woman.