தன்பால் ஈர்ப்பாளர்கள் திருமணத்திற்கு அங்கீகாரம்? மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் பரபர உத்தரவு

Delhi

டெல்லி: தன்பால் ஈர்ப்பாளர்கள் திருமணம் தொடர்பாகத் தொடரப்பட்ட வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் சில முக்கிய கருத்துகளைக் கூறி உள்ளது.

உலகெங்கும் தன்பால் ஈர்ப்பாளர்கள் புறக்கணித்து வைக்கப்படுவது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. தங்கள் உரிமைகளுக்காக தன்பால் ஈர்ப்பாளர்கள் தொடர்ந்து போராடி வேண்டிய சூழலே தான் இன்னும் உள்ளது.

காதலுக்கு எப்படி சாதி, மதம் இல்லையோ அதேபோல பாலினங்களும் இல்லை என்பது இவர்கள் வாதம். தன்பால் ஈர்ப்பாளர்களை தனியாக ஒதுக்கி வைப்பதே தவறு என்று கூறி தன்பால் ஈர்ப்பாளர்கள் உரிமைக்காகப் போராடி வருகின்றனர்.

Supreme Court sought the Centre’s response on pleas seeking registration of same-sex marriages under the Special Marriage Act: Is same sex marriage is legal in india.