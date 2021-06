ஜூலை 31 வரை தான் டைம்.. அதுக்குள்ள 'ஒரு நாடு ஒரு ரேசன்' திட்டத்தை அமல்படுத்துங்கள்.. உச்ச நீதிமன்றம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: வரும் ஜூலை 31ஆம் தேதிக்குள் நாட்டிலுள்ள அனைத்து மாநிலங்களுக்கும், யூனியன் பிரதேசங்களும் 'ஒரே நாடு ஒரே ரேசன் திட்டத்தை' அமல்படுத்த வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

நாடு முழுவதும் கொரோனா பரவல் காரணமாக பல்வேறு மாநிலங்களிலும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் பொதுமக்களின் இயல்வு வாழ்க்கை மிகக் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

English summary

Supreme Court directed all states and Union territories to implement the 'One Nation, One Ration Card' scheme by July 31. The Supreme court has also issued a slew of directions, asking the central government to distribute dry ration among migrant workers for free.