கள்ளக்குறிச்சி மாணவி தந்தை மனு தள்ளுபடி.. ‘நீங்க சொல்ற டாக்டரை ஏன் நியமிக்கணும்?’ நீதிபதிகள் கேள்வி!

டெல்லி : கள்ளக்குறிச்சி மாணவி உயிரிழந்த விவகாரத்தில், மாணவியின் தந்தையின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவியின் உடல் மறு உடற்கூறாய்வில் தங்கள் தரப்பு மருத்துவரை அனுமதிக்கக் கோரிய மாணவியின் தந்தை மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

நீங்கள் கூறும் மருத்துவர்களை ஏன் நியமிக்க வேண்டும் என்று மாணவியின் தந்தை தரப்புக்கு நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பி, வழக்கை தள்ளுபடி செய்தனர்.

English summary

In Kallakurichi student's post-mortem case, Supreme Court dismissed the petition of the student's father. Judges questioned the father's side of the student as to why they should appoint the doctors you mentioned.