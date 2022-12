யூடியூபில் ஆபாச விளம்பரம்.. ரூ.75 லட்சம் இழப்பீடு கேட்ட இளைஞர்! பைன் போட்டு திருப்பி அனுப்பிய கோர்ட்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: யூடியூபில் வரும் ஆபாச விளம்பரங்கள் தன்னுடைய படிப்புக்கு தடையாக இருப்பதாக கூறி காவல்துறையில் சேர பயிற்சி பெற்று வரும் இளைஞர் ஒருவர் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். நீதிமன்றம் அவரை கண்டித்து மனுவை தள்ளுபடி செய்து ரூ.25,000 அபராதத்தை விதித்திருக்கிறது.

பொது இடங்களில் நாம் இணையதளங்களை உபயோகப்படுத்தும்போது பல நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும். குறிப்பாக ரயில் பயணத்திலோ, பேருந்து பயணத்திலோ நாம் இணையத்தை உபயோகிக்கும்போது தெரியாமல் எதையாவது தொட்டுவிட்டால் அது 'பலான' படத்துக்கான வெப்சைட்டில் நம்மை கொண்டு நிறுத்தி விடும்.

இதை பக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பவர் பார்த்துவிடுவார். அவர் பார்ப்பதற்குள் இதிலிருந்து வெளியேறுவது என்பது இணையத்தை சரளமாக பயன்படுத்துபவர்களால் மட்டும்தான் முடியும். மற்றவர்கள் தர்ம சங்கடத்திற்கு ஆளாகிவிடுவார்கள்.

தேவையில்லாததை யூடியூபில் பேசுவது இப்போ ஃபேஷனாகிவிட்டது.. கனல் கண்ணனுக்கு நீதிபதி குட்டு

English summary

A young man undergoing police training had filed a petition in the Supreme Court claiming that obscene advertisements on YouTube were hindering his studies. The court reprimanded him and dismissed the petition and imposed a fine of Rs.25,000.