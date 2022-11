உச்சநீதிமன்றத்தின் 50வது தலைமை நீதிபதி..டி ஒய் சந்திரசூட் பதவியேற்றார்

Delhi

டெல்லி: உச்சநீதிமன்றத்தின் 50வது தலைமை நீதிபதியாக டி ஒய் சந்திரசூட் இன்று பதவியேற்றுக்கொண்டார். அவருக்கு குடியரசுத்தலைவர் திரௌபதி முர்மு பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார். தலைமை நீதிபதியாக இருந்த யு.யு. லலித் ஓய்வு பெற்றதை அடுத்து டி ஒய் சந்திரசூட் இன்று தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

நாட்டின் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் 65 வயது வரை பதவி வகிக்கலாம். உச்சநீதிமன்றத்தின் 48வது தலைமை நீதிபதியாக என்.வி.ரமணா பதவி வகித்தார். என்.வி.ரமணா, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பதவியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார்.

இதனைத் தொடர்ந்து உச்சநீதிமன்றத்தின் 49வது தலைமை நீதிபதியாக யுயு லலித் பதவியேற்றார்.

உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பதவி வகித்து வந்த யு.யு லலித் நேற்றைய தினம் பணி நிறைவு செய்தார். முன்னதாக கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்னர், புதிய தலைமை நீதிபதி பெயரை சிபாரிசு செய்யுமாறு தலைமை நீதிபதி யு.யு.லலித்துக்கு மத்திய சட்ட அமைச்சகம் கடிதம் எழுதி இருந்தது.

D Y Chandrachud took oath as the 50th Chief Justice of the Supreme Court today. President Draupadi murmu administered the oath to him. Chief Justice U.U. After the retirement of Lalit, TY Chandrachud took over as the Chief Justice today.