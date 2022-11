ஒரே கேள்வி.. பாசமாக வளர்க்கப்படும் காளைகள்..ஜல்லிக்கட்டை நடத்தலாமா? பீட்டாவிடம் கேட்ட உச்சநீதிமன்றம்

Delhi

Nantha Kumar R

டெல்லி: பீட்டா வாதத்துக்கு மத்தியில் தமிழ்நாட்டில் காளைகள் பாசமாக வளர்க்கப்படுகிறது. ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நடத்தலாமா? நடத்த முடியாதா? என்பது தான் இறுதி கேள்வியாக உள்ளது என உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

கடந்த 2011ல் காளைகள் காட்சி விலங்குகள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டதால் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இதுதொடர்பாக பீட்டா உள்ளிட்ட அமைப்புகள் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு தடை விதித்தது.

இந்த தடைக்கு தமிழகத்தில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. 2017ல் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் பெரியளவில் போராட்டம் நடந்தது. இதையடுத்து அதிமுக அரசு ஜல்லிக்கட்டு நடத்தும் வகையில் அவசர சட்டத்தை இயற்றியது.

காளைகளை பாதுகாக்க ஜல்லிக்கட்டா? ஏற்கவே முடியாது.. பீட்டா பரபர வாதம்.. உச்சநீதிமன்றம் சுளீர் கேள்வி

Bulls are reared as affection in Tamil Nadu amid the beta debate. Can we have a jallikattu tournament? Can't hold? Supreme Court judges said that is the ultimate question.