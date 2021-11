8 நாட்டு தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர்களுடன் இந்தியா மீட்டிங்! பதற்றப்படவில்லை, வரவேற்கிறோம்: தாலிபான்கள்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: 8 நாடுகளின் பாதுகாப்பு ஆலோசகர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்திய இந்தியாவின் முன்னெடுப்புக்கு தாலிபான்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்கா தலைமையிலான நேட்டோ படைகள் வெளியேறின. இதனையடுத்து 20 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் ஆப்கானிஸ்தான் மீண்டும் தாலிபான்கள் வசமானது.

ஆப்கானிஸ்தானில் வழக்கம் போல தாலிபான்கள் மிக கொடூரமான அடக்குமுறைகளை கட்டவிழ்த்துவிடுவதாக செய்திகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. இன்னொரு பக்கம் கடந்த காலங்களைப் போல இல்லாமல் இம்முறை சர்வதேச சமூகத்தின் நல்லுறவை தாலிபான்கள் முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

Taliban on Thursday welcomed the Delhi Regional Security Dialogue on Afghanistan and said the world should not be worried about Afghan soil being used against anyone.