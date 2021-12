Delhi

oi-Rajkumar R

நாகை: மேகதாதுவில் அணை கட்ட ஜனவரி 19ஆம் தேதி போராட்டம் நடத்த இருக்கும் கர்நாடக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் இருந்து பேரணி செல்லபோவதாக தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்க தலைவர் பிஆர்.பாண்டியன் அறிவித்துள்ளார்.

கர்நாடகாவுக்கு ஆதரவாக கே.எஸ்.அழகிரி.. பகீர் புகார் கிளப்பும் பி.ஆர்.பாண்டியன்

காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் புதிதாக அணையைக் கட்ட கர்நாடக அரசு தொடர்ந்து முயன்று வருகிறது. இந்த அணை மட்டும் கட்டப்பட்டால் தமிழ்நாட்டிலுள்ள பல லட்ச விவசாயிகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுவார்கள் என தமிழக அரசு கூறி வருகிறது.

ஓமிக்ரான் அச்சம்.. 5 மாநில தேர்தலுக்கு முன்பு இதை செய்யணும்.. தேர்தல் ஆணையம் ஸ்ட்ரிட் உத்தரவு

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் இது தொடர்பாகத் தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் டெல்லி சென்று, அங்கு மத்திய நீர்வளத் துறை அமைச்சரைச் சந்தித்து இது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தியிருந்தார். இருப்பினும் கர்நாடக அரசு அணை கட்டுவது உறுதி என்றே தொடர்ந்து குறிப்பிட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை, மிக விரைவில் மேகதாதுவில் அணைக் கட்டும் பணிகள் தொடங்கப்படும் என உறுதியளித்தார்

English summary

Tamil Nadu Cauvery Farmers' Union leader PR Pandian has announced that a rally will be held from Tamil Nadu against the Karnataka Congress party, which will hold a protest on January 19 to build a dam in Megha Dadu.