தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பதவி விலக வேண்டும்.. திமுக எம்.பி டி.ஆர் பாலு பரபர பேட்டி.. என்ன விஷயம்?

டெல்லி: மத்திய அரசு கொண்டு வந்த நீட் தேர்வு காரணமாக தமிழகத்தில் ஏராளமான மாணவ-மாணவிகள் உயிரை விட்டுள்ளனர். இதனால் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து எதிப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், தமிழக சட்டசபையில் நீட் விலக்கு தொடர்பாக தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இந்த மசோதா தமிழக ஆளுநரிடம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த நீட் மசோதாவை தமிழக ஆளுநர் இதுவரை குடியரசு தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கவில்லை.

நீட் மசோதா விவகாரம்....தமிழக எம்.பிக்கள் குழுவினரை சந்திக்க அமித்ஷா நேரம் ஒதுக்கவில்லை: டி.ஆர்.பாலு

English summary

The Governor is also entirely responsible for the NEET affair. He has been delaying sending the Tamil Nadu government's bill to the Union government. Therefore, the Governor of Tamil Nadu RN Ravi should resign. DMK MP tr balu said