பொருளாதார பைல் இல்ல..நீர்ப்பாசன பைல் இல்ல ”தி காஷ்மீர் பைல்ஸ்” மட்டும் எதற்கு..பொங்கியெழுந்த கேசிஆர்

டெல்லி : மத்திய அரசிடம் பொருளாதாரம் குறித்தோ, நீர்ப்பாசனம் குறித்தோ பைல்கள் ஏதும் இல்லாத நிலையில் தி காஷ்மீர் பைல்ஸ் மட்டும் எதற்கு என கேள்வி எழுப்பியுள்ள தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ், தங்களை வாக்கு அரசியலுக்காக மட்டுமே சிலர் பயன்படுத்துவதாக காஷ்மீர் பண்டிட்களே கூறுவதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

விவேக் ரஞ்சன் அக்னிஹோத்ரி இயக்கத்தில் அவரின் மனைவி பல்லவி ஜோஷி மற்றும் அனுபம் கெர் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் 'தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்' கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.

1980களின் பிற்பகுதியிலும் 90களின் முற்பகுதியிலும் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் இருந்து காஷ்மீரி பண்டிட்டுகள் வெளியேற்றப்பட்ட பின்னணியை கதை களமாக கொண்டு தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படம் வெளியாகியுள்ளது.

There are no files from the Central Government regarding the economy or irrigation, Telangana Chief Minister Chandrasekara Rao has questioned why only has Kashmir files. He also accused the Kashmir Pandits of being used by some only for vote politics.