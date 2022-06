பக்கா ப்ளான் போடும் எதிர்கட்சிகள்! கெத்தாய் இருக்கும் பாஜக! வெற்றி வாய்ப்பு எந்த அணிக்கு தெரியுமா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகளில் எதிர்க்கட்சிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், தற்போதுள்ள சூழலில் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் பிஜூ ஜனதா தளம் ஆகிய கட்சிகள் ஆதரவு அளித்தால் பாஜக முன் நிறுத்தும் வேட்பாளரே குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன.

இந்திய குடியரசு தலைவர் தேர்தல் வரும் ஜூலை மாதம் 18ஆம் தேதி அன்று நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார் டெல்லியில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.

இந்திய கோதுமை ஏற்றுமதிக்கு 4 மாதம் தடை விதித்த ஐக்கிய அரபு அமீரகம்!

இதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை ஜூலை 21ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிவுகள் வெளியிடப்படும். இந்த தேர்தலில் 776 எம்பிக்களும், 4,033 எம்எல்ஏக்களும் வாக்களிக்கவுள்ளனர். எனவே, தேர்தலுக்கான மொத்த வாக்ளார் எண்ணிக்கை 4,809 ஆகும்.

English summary

With the opposition parties actively involved in the preparations for the presidential election, the chances of the BJP's front-runner being elected to the presidency are bright with the support of the YSR Congress Party and the Biju Janata Dal.