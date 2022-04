மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா? 2வது 2500ஐ தண்டிய கொரொனா பாதிப்பு! மத்திய அரசு கொடுத்த முக்கிய எச்சரிக்கை

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியாவில் கொரோனா தினசரி பாதிப்பு இரண்டாவது நாளக 2 ஆயிரத்து 500-ஐ தாண்டியுள்ள நிலையில், மத்திய அரசு குறிப்பிட்ட நில மாநிலங்கள் மற்றும் மாவட்டங்களில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டுமென எச்சரித்துள்ளது.

இந்தியாவில் தொடர்ந்து பல வாரங்களாக கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வந்த நிலையில், கடந்த ஒரு வாரமாக நோய்த்தொற்று எண்ணிக்கை அதிகரித்து காணப்படுகிறது.

கடந்த 15 கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. டெல்லி, ஹரியானா மற்றும் உத்தரபிரதேம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பானது அதிகரித்து வரும் நிலையில் முகக் கவசம் உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகள் மீண்டும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதிகரிக்கும் பாதிப்பு- மீண்டும் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள்- ஊரடங்கு? முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நாளை ஆலோசனை

English summary

With the daily daily incidence of corona in India exceeding 2,500, the central government has warned states and districts to be vigilant.